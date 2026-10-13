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Kaynak: İHA

Fransa’da öğretmen açığı, sınıflardaki öğrenci yoğunluğu, uzun ders saatleri ve okulların fiziki koşullarına tepki olarak liselerde başlayan öğrenci protestoları üçüncü haftasında da devam ediyor.

Başkent Paris’in yanı sıra Lyon, Marsilya, Nantes, Rennes, Strasbourg ve Bordeaux gibi kentlerde lise ve üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklara çıktı.

Eğitim sendikaları ve bazı öğretmenlerin de destek verdiği gösteriler sırasında, yer yer polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki gösterilere 161 bin 500 kişinin katıldığını açıklarken, öğrenci örgütleri ve sendikalar katılımcı sayısının 480 bine ulaştığını duyurdu.

Protestolar nedeniyle 214 lisede eğitim yapılamadı. Hükümet, geçen hafta düzenlenen gösterilere 266 bin kişinin katıldığını açıklamıştı.

Paris’te Place d’Italie Meydanı’ndan Invalides yönüne doğru gerçekleştirilen ana yürüyüşte öğrenciler, eğitim sistemine daha fazla kaynak aktarılmasını ve polisin müdahalelerine son verilmesini talep etti. Başkentte belediye binası ile Port-Royal Meydanı arasında daha küçük çaplı ikinci bir yürüyüş de düzenlendi. Bazı gösterici grupları ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

İSVEÇLİ AKTİVİST THUNBERG’DEN PROTESTOLARA DESTEK

Protestolara destek veren isimler arasında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de yer aldı. Thunberg, Paris yakınlarındaki Saint-Denis kentinde bulunan Paul-Eluard Lisesi önünde düzenlenen öğrenci eylemine katıldı. Fransız öğrencilerle gurur duyduğunu belirten Thunberg, "Geleceğimiz elimizden çalınıyor ve okullar ihtiyaç duydukları yatırımları alamıyor" dedi.

Gençlerin kendilerini ilgilendiren karar alma süreçlerine dahil edilmediğine dikkat çeken Thunberg, eğitime yeterli kaynak ayrılmamasının gençlere toplumda öncelik verilmediğini gösterdiğini ifade etti. Mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan aktivist, "Pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Thunberg ayrıca Fransız polisinin genç göstericilere yönelik müdahalelerini eleştirdi.

Eylem sırasında yaklaşık 20 avukat, öğrencileri olası polis müdahalelerine karşı korumak amacıyla cübbelerini giyerek okul önünde bir araya geldi.

SARI YELEKLİLER VE ÖĞRENCİLERDEN ORTAK EYLEM ÇAĞRISI

Fransa’da Sarı Yelekliler hareketinden aktivistler, öğrenciler ve çeşitli toplumsal hareketlerin temsilcileri, 17 Ekim Cumartesi günü ortak gösteriler düzenlenmesi için çağrıda bulundu. "Jaunes et jeunes, nos luttes se rencontrent" (Sarılar ve gençler, mücadelelerimiz buluşuyor) sloganıyla yayımlanan çağrıda, eğitim sistemindeki sorunlara karşı yürütülen protestoların hayat pahalılığına karşı mücadeleyle birleştirilmesi amaçlanıyor.