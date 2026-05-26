Fransa’da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesi “turuncu”ya yükseltildi. Météo-France tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerine çıktığı ve gün içinde 36 dereceye kadar ulaşmasının beklendiği bildirildi.

CAN KAYBI VE RİSKLER ARTIYOR

Fransa genelinde sıcak hava dalgası ciddi sonuçlara yol açtı.

Sıcak havada yapılan spor aktiviteleri sırasında 2 kişi hayatını kaybetti

Serinlemek için suya giren 5 kişi boğularak yaşamını yitirdi

Fransız Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, vatandaşları özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları ve fiziksel aktivitelerden kaçınmaları konusunda uyardı.

SPOR MÜSABAKALARI İPTAL EDİLEBİLİR

Fransa Spor ve Gençlik Bakanı Marina Ferrari, hava koşullarının kötüleşmesi halinde bazı spor organizasyonlarının iptal edilebileceğini açıkladı.

TREN KRİZİ: YÜZLERCE YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

Aşırı sıcaklar ulaşımı da etkiledi. Paris ile Nice arasında sefer yapan bir tren, elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık 4 saat boyunca yolda kaldı. Klima sisteminin devre dışı kalması üzerine yüzlerce yolcu, sıcak nedeniyle tren dışına çıkarıldı.

UZMANLARDAN UYARILAR

Yetkililer, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin dikkatli olması gerektiğini vurgularken, bol sıvı tüketimi ve güneşten korunma çağrısı yaptı.