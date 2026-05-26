Meteoroloji açıkladı: Fırtına kopacak sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.