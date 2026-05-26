Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Muğla, Hatay, Denizli, Kütahya, Antalya, Mersin'de sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji açıkladı: Fırtına kopacak sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji, hava durumu tahminini paylaştı. Arefe günü için birçok ile sağanak yağış ve fırtına uyarısı geldi. İşte detaylar:
Yağışların; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?
AKOM tarafından paylaşılan raporda İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelini etkisi altına alacak yeni hava dalgasına karşı uyarıda bulundu.
AKOM tarafından gerçekleştiren açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi devam ediyor. Bu nedenle yeni haftanın başında bölgemizde çoğunlukla parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.
Sıcaklıkların 19-23 derece aralığında seyrederek mevsim normallerinin altında kalacağı, ayrıca aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor."