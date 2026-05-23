Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Gazze’ye gitmeye çalışan yardım filosundaki Avrupalı aktivistlere yönelik muamele sebebiyle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında dikkat çekici bir karar alındığını açıkladı.

Barrot, Ben-Gvir’in artık Fransa topraklarına giriş yapamayacağını duyurdu.

Kararın, Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Sumud filosunda bulunan Fransız ve Avrupalı aktivistlere yönelik olayların ardından alındığı belirtildi.

“FRANSA BUNU KABUL EDEMEZ”

Fransız Bakan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Fransa, Fransız vatandaşlarının tehdit edilmesini, korkutulmasını veya kötü muameleye maruz bırakılmasını kabul edemez.

Barrot ayrıca, Ben-Gvir’in eylemlerinin İsrail içindeki çok sayıda siyasetçi tarafından da eleştirildiğini belirtti.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bu olaylar, Filistinlilere yönelik nefret ve şiddeti teşvik eden uzun açıklama ve eylem zincirinin devamıdır.