Sabancı Holding iştiraki Çimsa, uluslararası büyüme ve yapı malzemeleri alanındaki küresel genişleme stratejisi kapsamında dev bir adıma daha imza attı. Şirket, İrlanda merkezli yapı malzemeleri üreticisi Mannok Holdings DAC’nin kalan azınlık hisselerini de satın alarak şirketin dolaylı kontrolünü yüzde 100'e çıkardı.

Çimsa tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, İrlandalı şirketin tek sahibi olunduğu sürecin detayları paylaşıldı.

20,4 MİLYON EURO PEŞİN ÖDENDİ

KAP bildiriminde, 2 Ekim 2024 tarihinde Mannok’un yüzde 94,7 oranındaki ana hisselerinin, Çimsa'nın Hollanda'daki bağlı ortaklığı Cimsa Building Solutions B.V.’nin yüzde 100 iştiraki olan Cimsa Ireland Ltd tarafından devralındığı hatırlatıldı.

Satın alma sürecinin ikinci ve son halkası olan yeni hamleyle birlikte, Mannok’un azınlık ortaklarının elinde bulunan kalan yüzde 5,3’lük sermaye payı da Çimsa bünyesine geçti. Bu son operasyon için azınlık ortaklara 20 milyon 483 bin 288 Euro ödeme yapıldı. İşlemin 22 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla tamamlandığı ve pay bedellerinin tamamen nakit (nakden) olarak ödendiği belirtildi.

KÜRESEL LİGDE TAM KONTROL DÖNEMİ

Gerçekleşen bu stratejik hisse alımıyla birlikte, Mannok sermayesini temsil eden payların tamamı resmen Cimsa Ireland Ltd’e geçmiş oldu. Böylece Çimsa, Birleşik Krallık ve İrlanda pazarında önemli bir ağırlığı bulunan 54 yıllık köklü yapı malzemeleri üreticisinin dolaylı yoldan tek hakimi konumuna yükseldi.

Mersin, Eskişehir ve Afyonkarahisar’daki entegre fabrikalarıyla Türkiye'nin çimento devleri arasında yer alan Çimsa, bu hamleyle birlikte Avrupa ve küresel yapı pazarlarındaki ihracat ve operasyon ağını daha da konsolide etmeyi hedefliyor.