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Kaynak: İHA

Fransa'nın Normandiya bölgesindeki Caen kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Olay, saat 22.00 sıralarında Caen tren istasyonu yakınlarında meydana geldi.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, henüz nedeni belirlenemeyen olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10 KİŞİ YARALANDI

Yerel yetkililer, olayda en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı hafif olmak üzere 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların durumlarına ilişkin daha fazla bilgi paylaşılmazken, olayla bağlantılı 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

KAVGA İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Olayın, bölgede bulunan bir eğlence mekanında çıkan kavganın ardından meydana geldiği iddia edildi. Ancak söz konusu iddianın henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadığı belirtildi.

Polis ekiplerinin olayın nedenine ve nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturması sürüyor.