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Kaynak: AA / İHA

Yangın, saat 04.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'ta bulunan bir oto galeride çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle bir otomobilde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek 2 araca daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, galerideki diğer otomobiller yangından etkilenmemeleri için bölgeden uzaklaştırıldı.

3 OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangında alevlerin sardığı 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

POLİS KUNDAKLAMA İHTİMALİNİ ARAŞTIRIYOR

Yangının ardından polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Oto galerinin sahibinin de bilgisine başvuruldu.

Yangın sırasında alevlerin araçları sardığı ve ekiplerin müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.