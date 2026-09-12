Fransa basınına açıklama yapan polis yetkilileri, rayların üzerinde başka bir ray parçasının bulunduğunu ifade ederek, polisin soruşturmasını kazada kasıt olabileceği üzerine devam ettirdiğini söyledi.
Polisin kazanın sabotaj olabileceği yönünde bulgulara ulaştığı, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
Fransa'da dün Rouen ve Caen kentleri arasında yolculuk yapan trenin Seine-Maritime iline bağlı Cleon kasabasında raydan çıktığı belirtilmiş, kaza sonucunda 1'i ağır 44 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.