Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Fransa’da gelecek yıl gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı yarışına ilişkin yayımlanan kamuoyu araştırması, aşırı sağın adayı Marine Le Pen’in ilk turda rakiplerini geride bırakabileceğini gösterdi. Aynı çalışmada, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Mélenchon’un da seçimlerin son aşamasına ulaşma ihtimalinin yüksek olduğu görüldü.

Ifop’un 17-19 Ekim tarihlerinde yürüttüğü araştırmada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin muhtemel sonuçları farklı aday kombinasyonları üzerinden incelendi. Sarı yeleklilerin 17 Ekim’deki eylemlerinde meydana gelen şiddet olaylarının sonrasında gerçekleştirilen çalışma, aşırı sağ seçmenlerin desteğinin belirgin biçimde bir araya geldiğine işaret etti.

Ulusal Birlik (RN) Partisinin adayı Le Pen’in ilk turda yüzde 34 ile 38 arasında oy alarak en yüksek desteğe ulaşması bekleniyor. Araştırmada, aşırı sağın şiddet olayları nedeniyle suçladığı LFI’nin adayı Mélenchon’un da ikinci tur için önemli bir şansa sahip olduğu belirtildi.

Ankete 18 yaşını doldurmuş kişiler katıldı. Merkez sağın kimi ortak aday göstereceğine göre oluşturulan beş olasılığın dördünde Mélenchon’un yüzde 15-20 aralığında destek bularak ikinci sıraya yerleşmesi öngörüldü.

Merkez sağın Philippe yerine Macron’un partisi Rönesans mensubu Gabriel Attal üzerinde uzlaşması halinde ise farklı bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu ihtimalde Mélenchon ile sosyal demokrat siyasetçi Raphaël Glucksmann’ın yüzde 16’şar oyla aynı seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Araştırmanın ikinci tur hesaplamalarında da Le Pen avantajlı konumda bulunuyor. Tahminlere göre aşırı sağcı siyasetçi, final turunda karşısına çıkabilecek adayların her birini geride bırakıyor.

LE PEN, SON İKİ SEÇİMDE MACRON’A YENİLDİ

Fransa’da cumhurbaşkanlığı makamı doğrudan seçmenlerin oylarıyla belirleniyor. Le Pen, 2012’den başlayarak üç seçimde cumhurbaşkanlığı için yarıştı; 2017 ve 2022’de ikinci tura yükseldi. Ancak Macron’a karşı verdiği mücadeleyi 2017’de yüzde 34, 2022’de ise yaklaşık yüzde 42 oy alarak kaybetti.

LFI lideri Mélenchon da son üç seçim döneminde cumhurbaşkanlığına aday oldu. Buna karşın hiçbir yarışta son iki aday arasına giremedi.

Arka arkaya iki dönem görev yapan Macron, gelecek yılki cumhurbaşkanlığı yarışında yeniden aday olamayacak. Seçim takvimine göre ilk oylamanın 18 Nisan’da, ikinci turun ise 2 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanıyor.