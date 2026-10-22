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Kaynak: Haber Merkezi

Usta oyuncu Rutkay Aziz’in ağabeyi, oyuncu Doğa Rutkay Kamal’ın amcası Dr. Enver Ural Rutkay yaşamını yitirdi.

Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Rutkay Aziz’in ağabeyi Dr. Enver Ural Rutkay’ın vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi, oyuncu yeğeni Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

CENAZE TÖRENİ ANKARA’DA DÜZENLENDİ

Doğa Rutkay Kamal, ailesi tarafından yayımlanan vefat ilanını sosyal medya hesabından paylaşarak amcasının cenaze törenine ilişkin bilgileri takipçileriyle paylaştı.

Dr. Enver Ural Rutkay’ın cenazesi, 21 Ekim Çarşamba günü öğle namazının ardından Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan İsmet Oğultürk Camii’nden kaldırıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Enver Ural Rutkay, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.