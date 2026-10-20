Fransa’da lise öğrencilerinin öncülüğünde başlayan protestolar, Sarı Yelekliler, çiftçiler ve iklim aktivistlerinin katılımıyla genişledi. Prof. Dr. ve emekli Tuğgeneral Esat Arslan, YENİÇAĞ’a yaptığı değerlendirmede, gösterilerin 2018’deki Sarı Yelekliler eylemlerinden ve 2023’teki emeklilik reformu protestolarından farklılaştığını belirtti. Arslan, olaylarda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 500’den fazla polisin yaralandığını ve yaklaşık 1.800 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

ÖĞRENCİLER 10 MİLYAR AVRO KAYNAK İSTİYOR

Eylül ayında Créteil’de başlayan lise eylemlerinin bir ayı aştığını belirten Arslan, katılımcı sayısının İçişleri Bakanlığına göre 161 bin, sendikalara göre ise 480 bin olduğunu söyledi. Öğrencilerin talepleri arasında öğretmen sayısının artırılması, sınıfların kalabalıklığının azaltılması ve okul koşullarının iyileştirilmesi bulunuyor.

Arslan, eğitim sistemindeki sorunları şu sözlerle anlattı:

“2017-2026 arası 10.230 öğretmen kadrosu kapatıldı. Sınıflar 35 kişinin üzerine çıktı. Binalar kötü durumda, Saint-Denis gibi banliyölerde okullar küflü, kalorifer çalışmıyor. 214 lisede blokaj var ve 130 okul kapalı. Sendikalar 10 milyar avro acil kaynak istiyor.”

Öğrenciler ayrıca üniversiteye yerleştirme sisteminin kaldırılmasını talep ediyor. Arslan, Avrupa Birliği dışından gelen öğrencilerin kayıt ücretlerinin 16 kat arttığını, enflasyonun yüzde 5,2 ve genç işsizliğinin yüzde 19 seviyesinde bulunduğunu belirtti. Hükümetin 3 bin yedek öğretmen ve 1 milyar avroluk teklifinin öğrenciler tarafından yetersiz görüldüğünü de kaydetti. Protestocular, 10 milyar avroluk acil kaynakta ısrar ediyor.

SARI YELEKLİLER VE ÇİFTÇİLER DE EYLEMLERE KATILDI

Arslan’ın aktardığına göre, 17 Ekim’de lise öğrencilerinin eylemlerine Sarı Yelekliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri de katıldı. Gösterilerde eğitim bütçesi ve polis şiddetine tepki gösteren pankartlar taşındı. Arslan, Birleşmiş Milletler’in orantısız güç kullanımına ilişkin uyarıda bulunduğunu ve polis şiddeti iddialarıyla ilgili 36 soruşturma açıldığını söyledi.

Şanzelize’de barikatların kurulduğunu, banka cephelerinin kırıldığını ve Marsilya’da belediye binasının girişinin basıldığını belirten Arslan, 17 Ekim bilançosunu 1.200 gözaltı ve 150 yaralı polis olarak aktardı.

‘MELENCHON SOKAKTA, LE PEN SANDIKTA KAZANIYOR’

Arslan, gösterilerin siyasi sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:

“Boyun Eğmeyen Fransa lideri Jean-Luc Melenchon, protestolardan doğrudan yararlanıyor. 8 Ekim'de Bastille geri alındığında "Gençliğin gösterisi muazzam. Bastille'i hep hatırlayacağız” dedi. Bastille Hapishanesi, 1789 Fransız İhtilali'nin önemli sembollerinden. 13 Ekim grevine çağrıldı ve lise hareketi Melenchon’u sahipleniyor. Sol seçmen 18-25 yaş arasında sol seçmen zaten yüzde 42.

Le Pen'e baktığımızda dolaylı yararlandığını söyleyebilirim. Gençler Le Pen'e oy vermiyorlar ama kaos imajı tabii ki Le Pen’e yarıyor. Yani sol sokakta kazanıyor, aşırı sağ ise sandıkta kazanıyor. Ortada Macron blokunun kaybettiğini hemen söyleyebiliriz.”

ELYSEE SARAYI’NA YAKIN PROTESTOLARIN SEMBOLİK ANLAMI VAR

Arslan, göstericilerin Elysee Sarayı’na yaklaşık 100 metre mesafeye kadar ulaşmasını protestoların ayırt edici özelliklerinden biri olarak değerlendirdi. 17 Ekim tarihinin, 1961’de Paris’te Cezayirlilerin polis tarafından öldürülmesinin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Arslan, eylemlerde ırkçılık ve sömürgecilik geçmişine yönelik tepkilerin de öne çıktığını belirtti. Filistin bayraklarının taşınmasını ise Gazze ile Fransa’nın sömürge geçmişi arasında kurulan bağın göstergesi olarak yorumladı.

Arslan, Fransa’daki eylemlerin temelinde eğitim bütçesindeki gerileme ve kamu kaynaklarının kullanımına yönelik tepkinin bulunduğunu belirterek, farklı toplumsal kesimlerin aynı gün yüzlerce noktada bir araya gelmesinin protestolara yeni bir boyut kazandırdığını ifade etti.