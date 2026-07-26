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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan Grand Prix'si, pist üstündeki rekabetin yanı sıra tribünlerde ve padokta yaşanan ilginç bir ana da sahne oldu.

SPOR FOTOĞRAFÇILIĞI HOBİSİ

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, yarışta FIA akreditasyonuyla foto muhabiri olarak görev yaptı.

MotorSport'un haberine göre; Petr Pavel, Macaristan Grand Prix'sine resmi bir ziyaret kapsamında değil, uzun yıllardır sürdürdüğü spor fotoğrafçılığı hobisi nedeniyle katıldı.

Czechia president Petr Pavel was photographing the Hungarian Grand Prix this weekend 📸 pic.twitter.com/bkaHK8eEok — ESPN F1 (@ESPNF1) July 26, 2026

Tam donanımlı fotoğraf ekipmanıyla Hungaroring'e gelen Pavel'e, Çek Formula 1 fotoğrafçısı Jiri Krenek de eşlik etti.

MOTOR SPORLARININ YAKIN TAKİPÇİSİ

Petr Pavel'in motor sporlarındaki ilk fotoğrafçılık deneyimi bu değil. Çek lider, haziran ayında düzenlenen Le Mans 24 Saat Yarışı'nı da fotoğrafçı olarak takip etmişti.

Eski NATO Askeri Komitesi Başkanı olan Pavel, daha önce Brno'daki MotoGP ve Dünya Superbike yarışlarının yanı sıra ABD'deki NASCAR organizasyonunu ve Suudi Arabistan'daki Dakar Rallisi'ni de objektifiyle görüntüledi.

FOTOĞRAFLARI MÜZEDE SERGİLENDİ

Pavel'in 2025 Dakar Rallisi'nde çektiği bazı kareler Prag'daki Ulusal Teknik Müze'de sergilendi.

Geçtiğimiz yıl ise hazırladığı fotoğraf albümünü açık artırmayla satışa çıkaran Çekya Cumhurbaşkanı, çocuklar, tek ebeveynli aileler ve yaşlılara destek sağlayan bir yardım kuruluşu için yaklaşık 30 bin euro bağış toplamayı başardı.