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Kaynak: AA

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı olan Macaristan Grand Prix'si, McLaren pilotu Lando Norris'in zaferiyle sona erdi.

NORRIS'TEN SEZONUN İLK GALİBİYETİ

Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden koşulan yarışta pole pozisyonundan start alan Lando Norris, 1 saat 39 dakika 56.180 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Büyük Britanyalı pilot böylece bu sezonki ilk, Formula 1 kariyerinin ise 12. yarış galibiyetini elde etti.

VERSTAPPEN VE ANTONELLI PODYUMU TAMAMLADI

Red Bull pilotu Max Verstappen, liderin 15.080 saniye gerisinde ikinci olurken, Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ise Norris'in 18.728 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

YAZ ARASININ ARDINDAN SIRADAKİ DURAK HOLLANDA

Formula 1 Dünya Şampiyonası, yaz arasının ardından 23 Ağustos Pazar günü koşulacak Hollanda Grand Prix'si ile devam edecek.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANINDA İLK 5

Pilotlar klasmanı:

Kimi Antonelli: 219 puan Lewis Hamilton: 169 puan George Russell: 160 puan Charles Leclerc: 138 puan Lando Norris: 128 puan

Takımlar klasmanı: