Sıfır peşinat, yüzde 100 finansman: Hyundai'den 60 ay vadeli ticari araç

Klasik taşıt kredilerinden farklı bir işleyişe sahip olan bu model, öncelikli olarak nakit dengesini korumayı hedefleyen firmalara hitap ediyor. Ticari unvana sahip tüzel kişiler ile vergi levhası bulunan gerçek kişi işletmeler, belirlenen Hyundai modellerine yüzde 100’e ulaşan finansman desteği ve 60 aya kadar uzayan vade seçenekleriyle ulaşabiliyor.