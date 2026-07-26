Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Sıfır peşinat, yüzde 100 finansman: Hyundai'den 60 ay vadeli ticari araç

Sıfır peşinat, yüzde 100 finansman: Hyundai'den 60 ay vadeli ticari araç

Hyundai Motor Türkiye, Garanti Finansal Kiralama iş birliğiyle ticari müşterilerine yönelik 'Hyundai Leasing' hizmetini başlattı. 60 aya varan vade ve yüzde 100'e varan finansman olanağı sunan sistem, şirketlerin banka kredi limitlerini etkilemeden araç sahibi olmalarını sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Sıfır peşinat, yüzde 100 finansman: Hyundai'den 60 ay vadeli ticari araç - Resim: 1

Hyundai Motor Türkiye, kurumsal müşterilerin yeni araç alımlarında karşılaştığı yüksek peşinat gereksinimi ve banka kredi limiti kısıtlamalarına alternatif olarak yeni bir finansal çözümü hayata geçirdi. Garanti Finansal Kiralama A.Ş. ortaklığıyla devreye alınan "Hyundai Leasing" hizmeti, işletmelere esnek satın alım imkânları sunuyor.

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Sıfır peşinat, yüzde 100 finansman: Hyundai'den 60 ay vadeli ticari araç - Resim: 2

Klasik taşıt kredilerinden farklı bir işleyişe sahip olan bu model, öncelikli olarak nakit dengesini korumayı hedefleyen firmalara hitap ediyor. Ticari unvana sahip tüzel kişiler ile vergi levhası bulunan gerçek kişi işletmeler, belirlenen Hyundai modellerine yüzde 100’e ulaşan finansman desteği ve 60 aya kadar uzayan vade seçenekleriyle ulaşabiliyor.

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Sıfır peşinat, yüzde 100 finansman: Hyundai'den 60 ay vadeli ticari araç - Resim: 3

Hyundai Leasing bünyesinde kullanıcılara 12, 24, 36, 48 ve 60 ay olmak üzere farklı ödeme periyotları sağlanıyor. Müşteriler, başvurularını hiçbir peşinat ödemeden gerçekleştirebilecekleri gibi kendi belirleyecekleri peşinat oranları üzerinden de süreç oluşturabiliyor. Aylık taksitlerin sabit tutulması ise şirketlerin uzun vadeli gider planlamalarını kolaylaştırıyor.

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Sıfır peşinat, yüzde 100 finansman: Hyundai'den 60 ay vadeli ticari araç - Resim: 4

Hizmetin şirketler açısından öne çıkan en önemli avantajlarından biri, kullanılan finansmanın mevcut banka kredi limitlerine yansımaması olarak gösteriliyor. BSMV muafiyetinin yer aldığı sistemde, ödenen faiz tutarları da muhasebe kayıtlarına gider olarak eklenebiliyor.

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Sıfır peşinat, yüzde 100 finansman: Hyundai'den 60 ay vadeli ticari araç - Resim: 5

Böylelikle firmalar, bankalardaki kredi kapasitelerini farklı ticari ihtiyaçları ve yatırımları için değerlendirmeye devam edebiliyor.

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Sıfır peşinat, yüzde 100 finansman: Hyundai'den 60 ay vadeli ticari araç - Resim: 6

Finansal kiralama süreci boyunca taşıtın hukuki mülkiyeti Garanti Finansal Kiralama A.Ş. üzerinde kalıyor. Aracı sözleşmedeki düzenli aylık ödemeler karşılığında kullanan müşteriler, vadenin tamamlanmasının ardından sözleşme koşullarına bağlı olarak aracın mülkiyetini devralıyor.

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Sıfır peşinat, yüzde 100 finansman: Hyundai'den 60 ay vadeli ticari araç - Resim: 7

Söz konusu kiralama fırsatları, uygulamaya katılan Hyundai yetkili satıcılarında ve marka tarafından belirlenen modellerde geçerli olacak. Kapsama giren araçlar, örnek ödeme planları ve başvuru detayları hakkında bilgi edinmek isteyen işletmelerin Hyundai yetkili satıcılarıyla iletişime geçmesi gerekiyor.

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