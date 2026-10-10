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Kaynak: AA

Singapur'da bulunan 4,9 kilometrelik Marina Bay Pisti'nde, yarın 62 tur üzerinden yapılacak ana yarış öncesinde 20 turluk sprint mücadelesi gerçekleştirildi.

Verstappen, sprint yarışını ilk sırada bitirerek 8 puanın sahibi oldu.

Ferrari adına yarışan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, Hollandalı pilotun 2,591 saniye arkasında ikinci sırayı elde etti. Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise liderin 16,871 saniye gerisinde finiş görerek üçüncü oldu.

Mercedes pilotu George Russell, yarışın ikinci turunda liderliği elinde bulundurduğu sırada virajda aracının kontrolünü yitirdi. Bariyerlere çarpan Büyük Britanyalı sürücü, mücadeleye devam edemedi.

Sprintin son turunda McLaren pilotu Lando Norris, takım arkadaşı Oscar Piastri'nin aracına arkadan çarptı. İki otomobilin karıştığı temasın ardından Piastri yarış dışı kalırken Norris, finiş çizgisini sekizinci sırada geçti.

Singapur Grand Prix'sinin sıralama turları bugün TSİ 16.00'da yapılacak. Ana yarış ise yarın TSİ 15.00'te başlayacak.