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Kaynak: AA

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 18. yarışı için heyecan ABD’ye taşınıyor. Pilotlar, ABD Grand Prix’sinde sezonun önemli mücadelelerinden biri için piste çıkacak.

Teksas eyaletinin başkenti Austin’deki 5,513 kilometre uzunluğundaki Amerika Pisti’nde yapılacak yarış, toplam 56 tur sürecek. Sıralama turları 25 Ekim Pazar günü TSİ 00.00’da başlayacak. Büyük yarışın startı ise aynı gün TSİ 23.00’te verilecek.

Pilotlar klasmanında 340 puanla ilk sırada yer alan Mercedes’in İtalyan sürücüsü Kimi Antonelli, Austin’de kazanması durumunda şampiyonluk için önemli bir fırsat elde edecek. Genç pilotun sezonun bitimine beş yarış kala şampiyonluğunu ilan edip edemeyeceği, takım arkadaşı George Russell ile Ferrari pilotu Lewis Hamilton’ın sonuçlarına da bağlı olacak.

20 yaşındaki Antonelli, ABD Grand Prix’sini kazanmasının yanı sıra Russell’ın yarışı dokuzuncu veya daha alt sırada, Hamilton’ın ise beşinci veya daha geride tamamlaması durumunda kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu garantileyecek.

Amerika Pisti’nde en fazla galibiyet elde eden isim, beş zaferle Lewis Hamilton olarak öne çıkıyor. Geçen yıl Austin’de düzenlenen yarışı kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu da birinciliğe ulaşması halinde Hamilton’ın pistteki galibiyet rekorunu yakalayacak.

ABD Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk beş sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli (İtalya): 340

2. George Russell (Büyük Britanya): 238

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 229

4. Max Verstappen (Hollanda): 221

5. Charles Leclerc (Monako): 215

TAKIMLAR

1. Mercedes: 578

2. Ferrari: 444

3. McLaren: 339

4. Red Bull: 332

5. Racing Bulls: 100