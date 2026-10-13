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Kaynak: AA

Formula 1 yönetiminin duyurusuna göre Ruanda ile 10 yıllık anlaşma imzalandı. Bu anlaşmayla organizasyon, 1993 yılından bu yana ilk kez Afrika’da yarış düzenleyecek.

Planlanan yarışın, Ruanda’nın Bugesera bölgesinde yapılacak yeni pistte gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Pist projesinin tamamlanmasının 2030’lu yıllara uzanacağı belirtildi.

Afrika’da düzenlenen son Formula 1 yarışı 1993 yılında Güney Afrika’da yapılmıştı. O sezonki mücadelede Fransız pilot Alain Prost finiş çizgisini ilk sırada geçerken Brezilyalı Ayrton Senna yarışı ikinci sırada tamamlamıştı.