Formula 1 yönetiminin duyurusuna göre Ruanda ile 10 yıllık anlaşma imzalandı. Bu anlaşmayla organizasyon, 1993 yılından bu yana ilk kez Afrika’da yarış düzenleyecek.

Formula 1 Afrika’ya geri dönüyor - Resim : 1

Planlanan yarışın, Ruanda’nın Bugesera bölgesinde yapılacak yeni pistte gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Pist projesinin tamamlanmasının 2030’lu yıllara uzanacağı belirtildi.

F1 Bahreyn Grand Prix bugün: Yarış saat kaçta? İşte sıralama ve puan durumuF1 Bahreyn Grand Prix bugün: Yarış saat kaçta? İşte sıralama ve puan durumuGündem

Afrika’da düzenlenen son Formula 1 yarışı 1993 yılında Güney Afrika’da yapılmıştı. O sezonki mücadelede Fransız pilot Alain Prost finiş çizgisini ilk sırada geçerken Brezilyalı Ayrton Senna yarışı ikinci sırada tamamlamıştı.