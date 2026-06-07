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Monaco Grand Prix'sinde hafta sonuna damga vuran isim Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli oldu.

19 yaşındaki İtalyan sürücü, yarış boyunca liderliğini koruyarak damalı bayrağı ilk sırada geçti ve sezonun altıncı yarışında üst üste beşinci galibiyetini elde etti.

HAMILTON İKİNCİ OLDU

Ferrari adına mücadele eden Lewis Hamilton ikinci sırayı alırken, Red Bull pilotu Isack Hadjar podyumu tamamlayan isim oldu.

LECLERC KAZA YAPTI

Yarışın kırılma anlarından biri Charles Leclerc'in kazası oldu. Güvenlik aracının pistten ayrılmasının ardından baskı altında kalan Monacolu pilot duvara çarparak evindeki yarışta saf dışı kaldı.

Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VdOHk9FSRM — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

KIRMIZI BAYRAK ÇIKTI

Leclerc'in kazasının ardından bariyerlerde ve pist yüzeyinde meydana gelen hasar nedeniyle yarışın bitimine 10 tur kala kırmızı bayrak gösterildi.

Ara verilen yarış, pilotların yeniden gridde yerlerini almasının ardından durarak startla tekrar başladı.

ANTONELLI HATA YAPMADI

Yeniden verilen startta da hata yapmayan Antonelli, Hamilton'a fırsat vermedi ve zafere uzandı.

22 YIL SONRA BİR İLK

Kimi Antonelli'nin başarısı İtalyan motor sporları adına da tarihi bir anlam taşıdı. Monaco'da zafere ulaşan son İtalyan 2004 yılında Jarno Trulli olmuştu.

Antonelli böylece 22 yıl sonra Monaco Grand Prix'sini kazanan ilk İtalyan pilot olarak adını tarihe yazdırdı.

VERSTAPPEN DE YARIŞI BİTİREMEDİ

Red Bull'un dünya şampiyonu pilotu Max Verstappen de yarışın erken bölümünde yaşadığı teknik sorun nedeniyle mücadeleye veda etti.