Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın en prestijli yarışlarından biri olan Monaco Grand Prix'sinde Max Verstappen için kabus gibi bir başlangıç yaşandı.

ARACI KALDIRAMADI

Red Bull pilotu, yarışın başlamasıyla birlikte aracında yaşadığı sorun nedeniyle hareket edemedi. Hollandalı sürücü, aracının stop etmesinin ardından rakiplerinin gerisinde kaldı.

Not the start Max wanted at all! 😲



Onboard with Verstappen as he fails to make it off the grid here in Monaco ⬇️#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/wAWB8H37I9 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Takım telsizinden Verstappen'e aracını pite getirmesi yönünde talimat verilirken Red Bull kısa süre sonra yarıştan çekilme kararı aldı.

Böylece Formula 1 kariyerinde ilk kez bir yarışa bu şekilde veda eden Verstappen, Monaco'da büyük hayal kırıklığı yaşadı.

TELSİZDEN KÜFÜRLER SAVURDU

Araçtaki problem sonrası telsizden tepki gösteren Hollandalı pilotun, yaşanan arızaya sinirlendiği duyuldu.

Son yıllarda Formula 1'e damga vuran Verstappen'in yarışın henüz başında yaşadığı bu talihsizlik, Monaco Grand Prix'sinin en dikkat çeken olaylarından biri oldu.

VERSTAPPEN: 'MOTORUN SESİ ÇOK KÖTÜYDÜ'

Yarıştan çekildikten sonra açıklamalarda bulunan Verstappen, "Start öncesi berbattı, hiçbir tutarlılık yoktu. Ardından motor tamamen durdu. İlk virajdan sonra gücün bir kısmını geri kazandım ama motorun sesi çok kötüydü. Biz de aracı mecburen garaja çekmek zorunda kaldık."