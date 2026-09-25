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Kaynak: AA

Formula 1'de sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde sıralama turları tamamlandı.

Bakü Şehir Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell, 1 dakika 42.526 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

LECLERC İKİNCİ, PIASTRI ÜÇÜNCÜ

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Russell'ın 0.837 saniye gerisinde kalarak ikinci sırayı elde etti. McLaren'den Oscar Piastri ise liderin 0.838 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Pilotlar klasmanının lideri Mercedes pilotu Kimi Antonelli ise ilk seansta duvara çarptı. Sıralama turlarına erken veda eden İtalyan pilot, yarışı 16. sıradan başlatacak.

Azerbaycan Grand Prix'si yarın TSİ 14.00'te koşulacak.