Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Formula 1’de gözler, 4 Ekim Pazar günü Sepang Uluslararası Pisti’nde gerçekleştirilen dev yarışa çevrildi. Takvimde "Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026" adıyla yer alan mücadele, TSK ile saat 10.00’da başladı.

56 turluk zorlu yarış öncesinde yapılan sıralama turlarında pistin en hızlı ismi Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. Q3 seansında elde ettiği 1:35.130’luk derecesiyle rakiplerini geride bırakan Hollandalı sürücü, 2026 sezonundaki ilk pole pozisyonuna imza attı.

İLK ÇİZGİDE VERSTAPPEN - HAMİLTON İKİLİSİ

Ferrari direksiyonunda mücadele eden Lewis Hamilton, Verstappen’ın sadece 0.298 saniye gerisinde kalarak mücadeleye ikinci sıradan başlama hakkı kazandı. Sıralama turlarını üçüncü sırada tamamlayan Isack Hadjar ise güç ünitesi değişimi nedeniyle aldığı grid cezası sonrasında 8. sıraya geriledi.

Hadjar’ın cezasının ardından şampiyona lideri Kimi Antonelli yarışa üçüncü sıradan başlama avantajı yakaladı. Izgara diziliminde ilk sekizi tamamlayan diğer isimler ise sırasıyla Charles Leclerc (4), Lando Norris (5) ve Oscar Piastri (6) oldu.

F1 BAHREYN GRAND PRIX START GRID: KİM KAÇINCI SIRADAN BAŞLADI?

Resmi başlangıç gridinin ilk 10 sırası şu şekilde oluştu;

Max Verstappen – Red Bull Racing

Lewis Hamilton – Ferrari

Kimi Antonelli – Mercedes

Charles Leclerc – Ferrari

Lando Norris – McLaren

Oscar Piastri – McLaren

George Russell – Mercedes

Isack Hadjar – Red Bull Racing

Pierre Gasly – Alpine

Gabriel Bortoleto – Audi

Hadjar dışında Arvid Lindblad ve Franco Colapinto da aldıkları cezalar nedeniyle başlangıç sıralamasında geriye düştü.

SÜRÜCÜLER ŞAMPİYONASINDA NEFES KESEN ZİRVE TAKİBİ

Şampiyona lideri Kimi Antonelli, Malezya yarışı öncesinde en yakın takipçisi ve takım arkadaşı George Russell’ın 66 puan önünde liderliğini koruyor. Ferrari'nin deneyimli pilotu Lewis Hamilton ise 199 puanla podyumun üçüncü basamağında zirve takibini sürdürüyor.

TAKIMLARDA MERCEDES AÇIK ARA ÖNDE

2026 sezonunda sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Mercedes, markalar klasmanında da rakiplerine belirgin bir üstünlük kurmuş durumda. Sepang'daki yarış öncesinde takımlar sıralamasında durum şöyle şekillendi:

Mercedes: 538 puan

Ferrari: 378 puan

McLaren: 306 puan

Red Bull Racing: 263 puan

Racing Bulls: 83 puan

Antonelli ve Russell ikilisinin her yarışta düzenli olarak podyum ve üst sıraları zorlaması Mercedes’i açık ara liderliğe taşırken, Ferrari Hamilton ve Leclerc ikilisiyle ikincilikteki yerini korumaya çalışıyor.

SEZONUN EN ÇOK KAZANANI KİMİ ANTONELLİ

2026 takviminin geride kalan 15 yarışlık bölümüne damga vuran isim Kimi Antonelli oldu. Genç sürücü, şu ana kadar koşulan yarışların 8'inde damalı bayrağı ilk sırada görerek büyük bir başarıya imza attı.

Sezondaki diğer galibiyetlerde ise George Russell'ın 3, Lando Norris'in 2, Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in ise birer zaferi bulunuyor. Sepang'da ilk cebe yerleşerek sezonun ilk pole pozisyonunu kazanan Max Verstappen ise henüz bu sezon bir yarış zaferi elde edemedi.

BAHREYN GRAND PRİX’Sİ NEDEN MALEZYA’DA DÜZENLENİYOR?

Formula 1 ve FIA’nın Temmuz ayında aldığı sürpriz kararla birlikte, takvimde "Bahreyn Grand Prix" adıyla geçen yarış bu sezon Malezya'daki Sepang Uluslararası Pisti'ne taşındı. Böylece Malezya, uzun bir aranın ardından yeniden bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapma fırsatı yakaladı. Organizasyonun adı resmi takvimde değişmezken, mücadele Sepang'ın ikonik asfaltında sahne aldı.

SEPANG PİSTİ’NİN TEKNİK DETAYLARI

Pist Uzunluğu 5,543 km olarak görülürken, tur sayısı ise 56 olarak göze çarpıyor. Uzun düzlükler, sert frenleme noktaları, yüksek nem ve yüksek hava sıcaklığı sepang, zorlu virajları kadar motor gücü ve lastik yönetimi gerektirmesiyle de biliniyor. Malezya'nın kavurucu sıcakları ve nemli havası, pilotlar kadar araçların dayanıklılığını da sınırlarına kadar zorluyor.

SIRADA SİNGAPUR GRAND PRİX'Sİ VAR

Malezya'daki mücadelesini tamamlayacak olan Formula 1 kafilesi, sezonun bir sonraki ayağı için Singapur’a geçecek. 9-11 Ekim tarihlerinde Marina Bay Sokak Pisti'nde düzenlenecek Singapur GP'nin ardından takvim; ABD, Meksika, Brezilya, Las Vegas, Katar ve Abu Dabi yarışlarıyla tamamlanacak.

4 Ekim Pazar günü TSİ 10.00'da başlayan heyecan dolu yarış, Türkiye'de beIN SPORTS 4 ve beIN SPORTS 4K kanallarından canlı olarak yayınlanıyor. Alternatif kamera açıları ve pit alanı takibi ise beIN CONNECT platformu üzerinden izleyicilere sunuluyor.