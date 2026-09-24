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Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen usulsüz işlemlere ilişkin yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada adli süreç tamamlandı. Gözaltına alınan ve aralarında iş dünyasının tanınan isimlerinin de yer aldığı 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

20 ŞÜPHELİNİN TAMAMI İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifade veren Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile birlikte Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen, Mehmet Erbey, Halil İbrahim Ege, Büşra Alçelik ve Gözde Hacıoğlu tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

17 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakimlik karşısına çıkarılan şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey ilk etapta tutuklandı. Halil İbrahim Ege, Büşra Alçelik ve Gözde Hacıoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sorgusu devam eden 3 kritik isim; Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 17’ye yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Dev operasyonun öncesinde Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve Pusula Finans Holding A.Ş.'de Ahmet Özcan ile Serdar Turhan'ın istifalarının ardından boşalan üyeliklere TERA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Erkan Kilimci atanmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise Katılımevim paylarındaki şüpheli işlemler sebebiyle Pusula Portföy'e ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında yer aldığı bazı fon yöneticilerine 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı getirmişti.