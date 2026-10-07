Türkiye'nin gündeminde yer alan fon krizinde kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son gelişme, tutuklu Tera Portföy yöneticisi Erdin Özel tarafında yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasına yönelik gerçekleştirilen fon soruşturmasında tutuklanan Tera Portföy yöneticisi Erdin Özel, 2. kez ifade verecek.
2. KEZ İFADE VERECEK
Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel 2. kez ifade vermek üzere jandarma eşliğinde İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Gelişmenin, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin ifadeye çağrıldığı gün yaşanması dikkat çekti. Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bugün soruşturma izni verilmiş, eşi ile beraber ifadeye çağrılmıştı.