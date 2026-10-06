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Kaynak: Haber Merkezi

Fon soruşturmasında 2 milyar 200 milyon lira kazanç sağladığı ortaya çıkan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini bırakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın, Tera soruşturması kapsamında ikinci kez gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile aynı karede yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından sildiği ortaya çıktı. Kaya’nın 8 Nisan’da 250 bin Özata hissesini 255 liradan aldığı da dikkat çekti.

FOTOĞRAFTA ERDİN ÖZEL DETAYI

8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda bir program düzenlendi. Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in yanı sıra programın organizasyonunu gerçekleştiren AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı.

Kaya, program sırasında çekilen video ve fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımlar arasında yer alan fotoğraflarda, program boyunca Kaya’nın hemen yanında oturan kişinin Tera soruşturması kapsamında ikinci kez gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel olduğu görüldü.

FOTOĞRAFI INSTAGRAM HESABINDAN SİLDİ

Fatma Betül Sayan Kaya’nın, Erdin Özel ile birlikte yer aldığı söz konusu fotoğrafı daha sonra Instagram hesabından sildiği ortaya çıktı.

Fotoğrafın silinmesi, Tera soruşturmasının gündemde olduğu dönemde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

2 MİLYAR LİRALIK İDDİA DA GÜNDEMDE

Öte yandan, 2 milyar liranın üzerindeki vurgun iddialarının bulunduğu soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya’nın henüz ifadesinin dahi alınmamış olması da kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Kaya’nın 8 Nisan’da 250 bin Özata hissesini 255 liradan aldığı bilgisi de soruşturmayla ilgili gündemde yer aldı.