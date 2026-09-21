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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında iki isim daha gözaltına alındı. Gazete İsmail Saymaz'ın sosyal medyadaki paylaşımına göre, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Muhammed Yarız’a yönelik para hareketlerinin incelenmesi sonucu Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan hakkında işlem yapıldı.

Yapılan incelemelerde Dağbaşı’nın 25 Mayıs 2026 tarihinde Yarız’ın İsviçre’deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edildi. Hamza Kablan’ın ise 4 Eylül 2026’da gerçekleştirdiği iki ayrı işlemle toplam 970 milyon 360 bin TL aktardığı belirlendi. Tespitlerin ardından Dağbaşı ile Kablan gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.