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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, şüphelilerin hesap hareketlerine yönelik incelemelerde yeni bulgulara ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’de bulunan bir hesaba 15 milyon dolar transfer edildiği belirlendi.

İncelemelerde Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından da İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro gönderildiği tespit edildi.

YUNANİSTAN, DUBAİ, ÖZEL JET VE YAT DETAYI

Soruşturma kapsamında Turhan’ın mal varlığına ilişkin de dikkat çeken tespitler yapıldığı aktarıldı. Turhan’ın Yunanistan’da oturum izni aldığı ve burada lüks bir malikane satın aldığı belirtildi.

Ayrıca Turhan’ın Dubai’de bir villa ile özel jet ve yat satın aldığı da soruşturmadaki tespitler arasında yer aldı.