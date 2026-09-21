Kırmızı altın çiftçinin yüzünü güldürdü: Kilosu 500 liradan satılıyor

Biber fiyatı arttı, hazır isota talep yükseldi

İsot satışı yapan esnaf Fevzettin Catın, bu yıl ürüne olan talebin geçen yıla göre arttığını söyledi. Catın, "Geçen yılla oranla bu yıl isota rağbet biraz daha arttı. Geçen yıl herkes evinde isotunu yapıyordu, çarşıdan almıyordu. Bu yıl biberin fiyatı biraz yüksek olduğu için kimse artık evde yapamıyor, gelip bizlerden alıyor" dedi.