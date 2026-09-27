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SPK'nın 7 şirkete ait 131 fon hakkında tasfiye kararı vermesine neden olan 'fon skandalı' birçok ismin

milyarlarca liralık işlemlerini ortaya çıkardı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşiyle birlikte 5 ayda 2 milyar TL'nin üzerinde getiri sağladığının ortaya çıkmasının ardından, sanatçı

ÜÇ AYDA 11 MİLYAR TL

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın da SPK tarafından tasfiye kararı alınan fonlardan üç ayda 11 milyar TL'lik para çekme işlemi gerçekleştirdiği öğrenildi.



Haftalardır Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olan 'fon krizi', yeni isimlere sıçramayı sürdürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ve eşinin 'Özata Denizcilik' hisselerinde yaptığı manipülatif işlemler ile 5 ayda 2 milyar TL'nin üzerinde kazanç sağladığı ortaya çıkmış, tepkilerin ardından Kaya partisindeki bütün görevlerinden istifa ettiğini bildirmişti.

MENAJERİ İDDİALARI YALANLAMADI

Gazeteci Yiğit Uzun, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın da soruşturmaya konu fonlar üzerinde milyarlarca liralık işlemler yaptığını ve son üç ay içerisinde tasfiye kararı alınan fonlardan 11 milyar TL para çekme işlemi gerçekleştirdiğini dile getirdi.



İddialar hakkında açıklama yapan Mustafa Sandal'ın menajeri Tekin Önal, iddiaları yalanlamadan söz konusu işlemler için "Bu iddiaların muhatabı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dır. Mustafa Sandal ile alakalı doğrudan bir işlem ya da suçlama bulunmamaktadır." dedi.

MAL VARLIĞI TEDBİRİ GETİRİLMİŞTİ

Yapılan incelemelerde Melis Sütşurup Sandal'ın 11 milyar 515 milyon 633 bin TL'lik para çekim işleminin 2 milyar 119 milyon 693 bin TL'sinin kâr olduğu, ayrıca Sandal'ın tasfiye edilen fonlarda 249 milyon 992 bin 453 TL parasının kaldığı tespit edildi.

2026 yılının şubat ayında Melis Sütşurup Sandal'ın babası Cihan Sütşurup hakkında "tefecilik" suçlamasıyla yasal süreç başlatılmış ve mal varlığına tedbir getirilmişti.