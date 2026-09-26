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Gazeteci Murat Ağırel, Sözcü TV canlı yayınında fon soruşturma kapsamında incelenen şirketlere ilişkin resmi mali belgeleri kamuoyuyla paylaştı.

Ağırel’in aktardığı belgelere göre, soruşturma kapsamında yöneticileri tutuklanan ve mal varlıklarına el konulan fonlarla bağlantılı bazı şirketlerin borsa değerleri yüz milyarlarca liraya ulaşmasına rağmen vergi beyannamelerinde dikkat çeken rakamlar yer aldı.

Paylaşılan resmi mali belgelerde, yüksek piyasa değerlerine sahip olduğu belirtilen bazı şirketlerin devlete ödenecek vergi matrahının sıfır olarak beyan edildiği öne sürüldü.

Söz konusu belgeler, fon soruşturması kapsamında şirketlerin mali yapılarının ve vergi kayıtlarının da mercek altına alındığını ortaya koydu. Belgelerde yer alan beyanların, şirketlerin borsa değerleriyle vergi matrahları arasındaki fark açısından dikkat çekici olduğu belirtildi.

Murat Ağırel, canlı yayında söz konusu belgeleri kamuoyuna göstererek soruşturmayla ilgili yeni ayrıntıları gündeme taşıdı. Fon soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerin ve şirketlerin mali kayıtlarına ilişkin değerlendirmelerin devam ettiği öğrenildi.