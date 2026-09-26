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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara’da emeklilerin seyyanen zam talebini dile getirmek ve yaşadıkları geçim sıkıntısına dikkat çekmek amacıyla Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde düzenlediği eylem, acı bir olayla sona erdi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği logosunun bulunduğu şapkayla eyleme katılan emekli polis memuru Ali Şekeroğlu, artan hayat pahalılığı ve yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gazi Üniversitesi Acil Servisi’ne kaldırılan Şekeroğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şekeroğlu’nun hayatını kaybetmesi üzerine eyleme katılan emekliler, gerçekleştirmeyi planladıkları basın açıklamasını iptal etti.

“BEN ARTIK GEÇİNEMİYORUM” DEDİ

Elips Haber’de yer alan habere göre, olayın tanıkları, yaşananları ve Şekeroğlu’nun eylem öncesindeki sözlerini anlattı.

SOL’a konuşan bir görgü tanığı, olay anını şu sözlerle aktardı: “Birden sırtında Türk bayrağı, kafasında bere, çenesinde tıbbi maske olan birisi ön tarafa doğru çıktı. 'Ben artık geçinemiyorum. Para için değil, onurum için yaşamak istiyorum' dedi. Önce bir mizansen olduğunu düşündüm, ancak silah patlayınca gerçeği anladım. Emekliler artık hayatına son verecek düzeyde yoksulluk ve geçim sıkıntısı yaşıyor.”

“TORUNUNA ALTIN TAKAMADIĞI İÇİN BUNALIMA GİRMİŞ”

Bir başka görgü tanığı da Ali Şekeroğlu’nun olaydan kısa süre önce yakın çevresine anlattığı belirtilen ekonomik sıkıntılara ilişkin detayları paylaştı. Tanığın aktardığına göre Şekeroğlu, eylemden kısa süre önce çevresindekilere, “Torunum oldu, ona altın takamadım” diyerek yaşadığı üzüntüyü ve ekonomik sıkıntıyı dile getirdi.

Eyleme katılan diğer emekliler ve dernek üyeleri, yaşanan olayın ardından ekonomik sorunların emekliler üzerindeki etkisine dikkat çekti. Emeklilerin geçim sıkıntılarının giderilmesi ve benzer acıların yaşanmaması için yetkililerin taleplere kulak vermesi gerektiği ifade edildi.

Olayın ardından Şekeroğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, yaşananlar eyleme katılan emekliler arasında büyük üzüntüye neden oldu.