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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından milli futbolcu Merih Demiral, mücadeleyi ve Uğurcan Çakır'ın gördüğü kırmızı kartı değerlendirdi.

'MAÇIN HAKKI BU DEĞİLDİ'

Maçın sonucundan dolayı üzgün olduklarını belirten Demiral, "Maçın hakkı bu değildi. İkinci yarıya iyi başladık. Golü yedik maalesef. 10 kişi kalmamıza rağmen gol atabilirdik." ifadelerini kullandı.

'KIRMIZI KART DEĞİLDİ'

Uğurcan Çakır'ın VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördüğü pozisyona değinen Merih Demiral, "Hakemin yanına gittim, hakem de emin değildi. VAR'dan izlemesine rağmen yüzde 50-50 olduğunu söyledi. Kırmızı kart değildi. Basitti. Fransızlar konuşmayı seviyor, hakemi etki altına aldılar." sözleriyle hakemin kararına tepki gösterdi.