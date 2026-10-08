MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 455 bin 758 yatırımcının mağdur edildiğini belirterek, ceza hukukunu hatırlattı.

Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasına konu Koordineli işlemlerle,

-7 portföy yönetim şirketine ait

-131 fonda 455.758 yatırımcıyı

organize şekilde dolandıran failler hakkında gerçek içtima uygulanarak her bir eylem için ayrı ayrı cezalandırılmalı, ceza hukukunun, ”kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır’’ temel kuralı akıldan çıkarılmamalı.