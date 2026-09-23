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Sermaye piyasalarında yaşanan fon krizine ilişkin tartışmalar sürerken, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı’ndan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) görev ve yetkilerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım geldi. Nihat Zeybekci’nin başkanlığını yaptığı başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, SPK'nın görevleri ve yetkileri sıralandı.

Paylaşımda SPK’nın, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak ekonomik büyümeye kaynak yaratılmasını destekleyen, sermaye piyasalarının güven, şeffaflık ve istikrar içinde çalışmasını sağlayan ve yatırımcıların hak ve yararlarını koruyan idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumu olduğu belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMA YETKİSİ

SPK’nın sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel kuralları hazırladığı, şirketlerin kamuyu aydınlatma süreçlerini standartlara bağladığı ve sermaye piyasalarında görev yapacak profesyoneller için lisanslama süreçlerini yürüttüğü aktarıldı.

Paylaşımda ayrıca SPK’nın, kurallara aykırı hareket eden kişi ve kurumlara idari para cezası uygulama, faaliyetleri geçici olarak durdurma ve yetki belgelerini iptal etme yetkisine sahip olduğu ifade edildi. Piyasa fiyatlarını yapay şekilde etkilemeye çalışanlar ve içeriden öğrenenlerin ticareti şüphelileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunabildiği de belirtildi.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Paylaşımın ardından bazı muhalefet temsilcileri AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı’nın açıklamasını eleştirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanvekili Ayhan Sefer Üstün, paylaşım üzerinden “ Ne demiş Ne demiş? SPK için ne demiş? İDARİ ve MALİ ÖZERKLİĞE sahip mi demiş? Teflon tava gibi görünmek her zaman işe yaramıştır” tepkisini gösterdi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise AK Parti’nin açıklamasına ilişkin “La Fontaine masalları gitti! AKP masalları başladı!” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ Parti’nin ekonomi ekibinde yer alan Yalçın Karatepe de sorumluluğun yalnızca SPK’ya bırakılmaya çalışıldığını vurgulayarak "Bu işi SPK’ya yıkıp siyasi sorumluktan kurtulmaya çalıştıkları bu paylaşımdan anlaşılıyor. Ama 'hepiniz oradaydınız'" diye çıkıştı.

Gelecek Partisi’nden YENİ Parti’ye geçen Serkan Özcan ise AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı’nın paylaşımını etiketleyerek şöyle tepki gösterdi:

"Yıllardır ülkenin gündemindeki herhangi bir konu için Sn. Erdoğan’dan önce çıkıp AK Parti adına açıklama yapıldığını görmemiştik. Bu nasıl bir 'büyük' bir gündem ki konu Sn. Erdoğan’dan önce AK Parti’nin unutulmaya yüz tutmuş siyasi refleksine kaldı! Ha bu arada AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı’ndaki değerli arkadaşlar sizlere unutmadan bir hatırlatma: Bu ülkede kurumların özerkliği arka kapıdan 128 milyar dolar satılırken sustuğunuzda hayal olmuştu."

SOSYAL MEDYADA DA TEPKİLER GELDİ

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı’nın paylaşımının altına da çok sayıda kullanıcı yorumu yapıldı. Bazı yorumlarda, kendisini AK Parti ve Erdoğan seçmeni olarak tanımlayan kullanıcıların fon krizine ilişkin eleştirileri yer aldı. İşte onlardan bazıları:

@fitbol8: Eskik. Bu kurul üyelerini kim atıyor paylaşmamışsınız,

@ayzisletici: Kağıt üstünde "yatırımcı haklarını korumak" var ama sahada küçük yatırımcı muhatap bulamıyor. Piyasadaki şüpheli işlemlere karşı denetim yetkileri ne zaman işletilecek?

@Hasanoban218194: Sonuç hiçbiri istifa etmedi, hesapları kontrol edilmedi soruşturma açılmadı. Açacak isimin yakınları var, nasıl olacak, kim açacak soruşturmayı? Biz haberlerden anladığımız kadar bu iş bakanlara kadar uzar. Bunun için AKP liderinin adım atmayacağını düşünüyoruz.

@Johnsnow_35: Olanlara tüm uyarılara rağmen çanak tutup gerekli önlemleri almayan SPK üyelerine ne zaman soruşturma açılıp kendileri ve yakınlarının mallarına el konulacak?