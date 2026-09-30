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Fon krizini Sözcü'deki köşesine taşıyan gazeteci İsmail Saymaz, AK Parti Genel Merkezi'ndeki gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Saymaz, yazısında krizin kazananı ve kaybedeninin AK Parti'den olduğunu belirterek, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle Nihat Zeybekci üzerinden yaşanan gelişmeleri aktardı.

Saymaz, “Fon krizinin kazananı da AK Parti Genel Merkezi’nde, kaybedeni de” ifadeleriyle başladığı yazısında, krizin kazananının herkes tarafından bilindiğini belirtti.

KAYA ÇİFTİNİN 2,2 MİLYAR TL'Yİ İADE ETTİĞİ AKTARILDI

Saymaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin fona 163 milyon TL koyup 2,2 milyar TL aldığı yönündeki iddiaların gündeme geldiğini yazdı.

Kaya'nın konunun kamuoyuna yansımasının ardından affını istediğini belirten Saymaz, daha önce AK Partili yetkililerin kendisine “Kaya dahil, kim varsa para geri alınacak” dediğini aktardığını hatırlattı.

Saymaz, bu bilginin doğrulandığını belirterek, Ekonomim gazetesinin çiftin 2,2 milyar TL'yi iade ettiğini duyurduğunu yazdı.

Saymaz, Kaya nedeniyle AK Parti'nin imajının sarsıldığını ve partinin paranın iade edilmesini sağladığını düşündüğünü belirterek, bu tutumu “olumlu fakat eksik” bulduğunu ifade etti.

SAYMAZ'DAN İKİ İTİRAZ

Saymaz, konuya ilişkin iki itirazı olduğunu belirtti.

Bunlardan ilkinin SPK Kanunu'ndaki etkin pişmanlık düzenlemesi olduğunu yazan Saymaz, haksız menfaatin iki katının ödenmesi gerektiğini ve bunun da 4,4 milyar TL'ye karşılık geldiğini söyledi.

İkinci itirazını ise Kaya çifti ile başka bir isim arasındaki hukuki süreç üzerinden dile getiren Saymaz, Kaya çiftinin ifadeye çağrılacağının söylendiğini, buna karşın CHP Ardahan eski Milletvekili Ensar Öğüt'ün kardeşi, “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt'ün 3,1 milyar TL kazandığı gerekçesiyle gözaltına alındığını yazdı.

Saymaz, “Bu çifte standart niye?” sorusunu yönelterek, Öğüt'ün CHP eski milletvekilinin kardeşi olması nedeniyle mi gözaltına alındığını sorguladı.

“ZEYBEKCİ'NİN PARASI TERA'DA KALDI”

Saymaz yazısında fon krizinin kaybedeninin ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci olduğunu belirtti.

Geçmişte Ekonomi Bakanlığı yapan Zeybekci'nin sorularını yanıtladığını aktaran Saymaz, Zeybekci'nin 455 bin 758 mağdurdan biri olduğunu vurguladığını yazdı.

Zeybekci'nin, “Benim ve şirketlerimin borsada zerre miktarda işlemimiz yoktur. Hisse alım satımında asla bulunmadım” dediğini aktaran Saymaz, Zeybekci'nin ortağı olduğu 4 şirketin Tera'nın TP2 fonuna para yatırdığını kabul ettiğini belirtti.

17 Eylül'de tasfiye kararı alınan 131 fondan birinin de TP2 olduğunu aktaran Saymaz, Zeybekci'nin söz konusu fonun manipülatif işlemlerde adı geçenlerle ilgisi olmadığını ve aylık kazancının yüzde 3,5 ile 4,5 arasında olduğunu söylediğini yazdı. Ancak Zeybekci'nin parasının fonda kaldığını belirttiği aktarıldı.

ZEYBEKCİ: BİLGİM OLSA MÜSAADE ETMEZDİM

Saymaz'ın aktardığına göre Zeybekci, şirketlerin elindeki nakdin kısa süre sonra yapılacak ödemeler için fonda tutulduğunu söyledi.

Zeybekci, söz konusu paranın neden fonda tutulduğuna ilişkin olarak, şirketin elindeki nakdin 3-5-15 gün sonra ödemesi bulunduğunu ve bu nedenle paranın orada tutulduğunu anlattı.

Fonlara ilişkin daha önce bazı uyarılar yapıldığını belirten Zeybekci, “Bilgim olması gerekiyordu. Haberim olsa müsaade etmezdim” dedi.

Zeybekci ayrıca Tera'nın nakit fondan parayı alıp manipülatif işlemlerde kullanmasından kaynaklı bir süreç yaşandığını ifade etti.

“DEVLETİN İHMALİ VAR”

Saymaz'ın yazısına göre Zeybekci, fon krizinde devletin denetim mekanizmasına da dikkat çekti.

Vatandaşların taksit veya kira ödemeleri için paralarını kısa süreli fonlarda tutmasının alışkanlık haline geldiğini belirten Zeybekci, “Maalesef devletin ihmali var” ifadelerini kullandı.

Zeybekci, devletin bu işlemleri saniye saniye görebilecek, gözetleyebilecek ve müdahale edebilecek durumda olduğunu savunarak, vatandaşların “Bir şey olsaydı devlet müdahale ederdi” güvencesiyle paralarını bu alanlarda tuttuğunu söyledi.

Saymaz'ın SPK'nın 1,5 yılda iki kez uyarıldığını ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaklaşık 10 ay önce bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını bildiklerini söylediğini hatırlatması üzerine Zeybekci, “Orada ihmal var” yanıtını verdi.

Zeybekci, SPK'nın yanı sıra Borsa İstanbul ve ilgili kurumların işlemleri takip edebilecek imkanlara sahip olduğunu belirterek, gerekli durumlarda işlemleri durdurma, erişimi engelleme ve işlem yasağı getirme gibi araçların bulunduğunu ifade etti.

Zeybekci, mağduriyetlerin nasıl giderilebileceğine ilişkin olarak ise dünyada örnekleri bulunduğunu belirterek anaparanın ödenmesi gerektiğini söyledi.