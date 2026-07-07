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Halk TV yazarı Mehmet Akif Cenkci, kaleme aldığı yazıda, bazı zincir spor salonlarında fitness eğitmenlerinin işçi olarak istihdam edilmek yerine şirket kurdurularak vergi mükellefi yapıldığını öne sürdü.

KAĞIT ÜZERİNDE ŞİRKET SAHİBİ, FİİLEN ÇALIŞAN

Yazıda, eğitmenlerin fatura kesip Bağ-Kur primlerini kendilerinin ödediği ancak buna rağmen çalışma saatleri, vardiyaları ve görevlerinin spor salonu yönetimi tarafından belirlendiği ifade edildi.

İŞVERENİN TÜM TALİMATLARINA UYUYORLAR

İddiaya göre fitness eğitmenleri yalnızca bireysel ders vermiyor; salon üyeleriyle ilgileniyor, ekipman kullanımını gösteriyor, vardiya sistemiyle çalışıyor ve yöneticilerin emir ve talimatları doğrultusunda görev yapıyor.

İŞVERENİN YÜKÜ AZALIYOR İDDİASI

Yazıda, bu sistem sayesinde işverenlerin SGK primi, işsizlik sigortası primi, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin gibi birçok yükümlülükten kurtulduğu, buna karşılık tüm mali yükün çalışanların üzerine bırakıldığı öne sürüldü.

BAKANLIK VE SGK’YA ÇAĞRI

Cenkci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na çağrıda bulunarak, zincir spor salonlarında görev yapan fitness eğitmenlerinin çalışma biçimlerinin kapsamlı şekilde denetlenmesini istedi.

“FİİLİ ÇALIŞMA ESAS ALINMALI”

Yazıda, sosyal güvenlik hukukunda belirleyici olan unsurun kesilen fatura ya da sözleşmenin adı değil, çalışanın fiili çalışma düzeni olduğu vurgulanırken, işverenlik sorumluluğunun şirket kurdurularak ortadan kaldırılamayacağı savunuldu.