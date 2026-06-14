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Kaynak: İHA

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. "Kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.S.’nin, Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiği belirlendi.

SAATLERCE DİRENDİ, KAPIYI AÇMADI

Hükümlünün saklandığı adrese baskın yapan emniyet güçleri, şüpheliye uzun süre "teslim ol" çağrısında bulundu. Polisin tüm ikna çabalarına rağmen kapıyı açmamakta direnen firari, ekiplere zor anlar yaşattı. Barikatın aşılması ve şüphelinin yakalanması için bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT KAPIYI KOÇBAŞIYLA KIRDI

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan özel harekat timleri, teslim olmayan hükümlünün bulunduğu evin kapısını koçbaşı kullanarak kırdı. İçeri giren ekipler, firari C.S.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

"ÇALSAYDINIZ AÇARDIM" DİYEREK POLİSİ KANDIRMAYA ÇALIŞTI

Operasyon anları kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken, saatlerce teslim olmayan şüphelinin gözaltına alınma sırasındaki pişkin sözleri dikkat çekti. Kendisini yakalayan polislere direndiğini inkâr eden firari hükümlü, "Niye kapıyı çalmıyorsunuz? Çalsanız kapıyı açardım, sabah kimlik kontrolüne girdim evine git dediler." ifadelerini kullanarak ekipleri yanıltmaya çalıştı.

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan firari hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.