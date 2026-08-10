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Kaynak: Haber Merkezi

SAMSUN / ALİ YAZAN / YENİÇAĞ



Samsun’un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi’nde, geçtiğimiz yıl tarımsal üretimi adeta felç eden ve fındık fiyatını kalitesini düşürerek tabana çeken kahverengi kokarca zararlısı bu sezon yüksek kesimlerdeki ev ve bahçelerden tamamen çekildi.

Geçen yıl kokarca tahribatı yüzünden kilosu trajik bir şekilde 10 TL’ye kadar gerileyen fındıkta, bu yıl zararlının görünmemesiyle birlikte üretici derin bir nefes aldı ve rekoltede büyük bir başarı sağlandı.

Ulusal ölçekte stratejik ihraç ürünümüz olan fındıkta yaşanan bu ani ve olumlu değişim, bölgedeki tarım ekonomisinin yeniden canlanacağına dair en güçlü sinyal oldu.

Karadeniz genelinde büyük bir endişe kaynağı olan istilacı böceğin, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bölge muhtarlıklarının koordineli yürüttüğü kışlak ilaçlama faaliyetleri sonucunda geriletildiği tahmin ediliyor.

Geçen Yılın Yarası Sarılıyor. 10 TL'den Büyük UmutlaraAbartepe sakinleri, geçtiğimiz yıl fındıkta yaşanan büyük mağduriyeti hala unutmuyor.

Kokarca istilası sebebiyle çürüyen, boşalan ve randıman kaybeden fındıklarını neredeyse maliyetinin çok altında, kilogramı 10 TL gibi sembolik fiyatlardan satmak zorunda kalan mahalleli, bu yıl bahçelerinde ve evlerinde tek bir kokarcaya bile rastlamadıklarını belirtiyor.

YÜKSEK KESİMLERDE BÜYÜK RAHATLAMA

Özellikle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kış aylarında ev, ahır ve depolara sığınan zararlının bu yıl buralarda görülmemesi, hem tarımsal mücadelede doğru adımlar atıldığını gösteriyor hem de rekolte beklentisini zirveye çıkarıyor.

Bölgede açıklanan 2026 Yılı Fındık Hasat Takvimi doğrultusunda yüksek kuşakta hasadın başlamasına sayılı günler kala gelen bu müjdeli haber, ulusal fındık piyasasını da doğrudan rahatlatacak nitelikte.

Ambartepe'deki bu olumlu tablo tüm bölgeye umut aşılasa da ziraat odaları ve tarım yetkilileri üreticilere çağrıda bulunuyor.

Kokarcanın tamamen bitmediğini, iklim koşullarına göre yeniden hareketlenebileceğini belirten uzmanlar, hasat sonrasında da kışlak alanlardaki biyoteknik ve kimyasal mücadelenin aralıksız sürmesi gerektiğini vurguluyor.