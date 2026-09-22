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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun Fatsa Yeni Parti İlçe Başkanlığı’nın yeni binası törenle açıldı. İlçe Başkanı Ahmet Karaoğlanoğlu, açılışta fındık üreticisinin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek hükümete çağrıda bulundu.

Yeni Parti, Ordu’daki teşkilatlanma çalışmalarını Fatsa’da yeni ilçe binasının açılışıyla sürdürdü. Törene Yeni Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, İl Başkanı Cihangir Şimşek, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Çamaş belediye Başkanı Leyla Çıtır, Kabataş Belediye Başkanı Bülent Güney, Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Açılışta konuşan Yeni Parti Fatsa İlçe Başkanı Ahmet Karaoğlanoğlu, yeni binayı yalnızca bir parti merkezi olarak görmediklerini belirterek, “Bugün burada yalnızca bir ilçe binasını açmıyoruz. Fatsa’mızın, Ordu’muzun ve ülkemizin yeni bir umudunu, temiz bir siyasetin, güçlü bir dayanışmanın kapılarını hep birlikte açıyoruz” dedi.

“MAKAM İÇİN DEĞİL, MİLLETE HİZMET İÇİN”

Karaoğlanoğlu, siyaset anlayışlarını anlatırken ayrıştıran değil birleştiren, halktan uzaklaşan değil halkın içinde olan ve sorunları yalnızca izlemek yerine çözüm üretmeyi amaçlayan bir çizgide hareket edeceklerini söyledi.

Parti binasının görüşü, düşüncesi ve yaşam tarzı ne olursa olsun Fatsa ve Türkiye için kaygı duyan herkese açık olacağını belirten Karaoğlanoğlu; gençlerin, kadınların, esnafın, üreticinin, emeklinin ve çalışanların sesi olmayı hedeflediklerini ifade etti.

“GENÇLER GELECEĞİNİ BAŞKA ÜLKELERDE ARAMASIN”

Fatsa’nın ve Türkiye’nin sorunlarını bildiklerini dile getiren Karaoğlanoğlu, sorunları yalnızca konuşmak yerine ortak akılla çözüm üretmek istediklerini söyledi.

Türkiye’nin kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini savunan Karaoğlanoğlu, gençlerin geleceklerini başka ülkelerde aramak zorunda kalmayacağı bir Türkiye için çalışacaklarını ifade etti.

FATSA’DA GÜNDEM FINDIK OLDU

Karaoğlanoğlu’nun konuşmasının önemli bölümünü ise fındık oluşturdu.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimlerin zor günler geçirdiğini belirten Karaoğlanoğlu, Fatsa ve Ordu’nun ortak sorunlarının başında fındığın geldiğini söyledi.

Fındığın bölge açısından alternatifi bulunmayan bir ürün olduğunu vurgulayan Karaoğlanoğlu, hükümet yetkililerine seslendi.

“TMO’NUN AÇIKLADIĞI FİYAT REVİZE EDİLSİN”

Karaoğlanoğlu, fındık üreticisinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesini isteyerek şu çağrıda bulundu:

“Lütfen fındık konusunda hepimizin mağduriyetini çözsünler. En azından TMO’nun açıklamış olduğu fiyatı revize etmeleri ve serbest piyasada bu fındığın bu fiyattan işlem görmesi noktasında ivedi bir şekilde çözüm almalarını istiyorum.”

“KİBİR DEĞİL TEVAZU, BEN DEĞİL BİZ”

Konuşmasında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de anan Karaoğlanoğlu, hukukun üstünlüğünü, adaleti, şeffaflığı ve halkın iradesini savunacaklarını söyledi.

Karaoğlanoğlu, “Bizim siyasetimizde kibir değil tevazu, kişisel çıkar değil toplumun yararı, ben değil biz vardır” ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Fatsa İlçe Başkanlığı’nın Fatsa, Ordu ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Karaoğlanoğlu, konuşmasını “Bugün yeni bir başlangıç yapıyoruz. Umudu büyütmek, geleceği birlikte kurmak için yola çıkıyoruz. Birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız” sözleriyle tamamladı.