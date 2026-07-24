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Finansal sektörde faaliyet gösteren 150 kuruluşun değerlendirmeleriyle hazırlanan 2026 yılı Temmuz ayı Finansal Hizmetler Anketi sonuçları açıklandı.

Verilere göre, sektör temsilcilerinin geleceğe yönelik iyimser beklentileri Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni (FHGE) yukarı taşıdı.

GELECEĞE YÖNELİK TALEP BEKLENTİSİ ENDEKSİ DESTEKLEDİ

Temmuz ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi, bir önceki aya kıyasla 2,1 puanlık bir artış kaydederek 155,0 seviyesine ulaştı.

Son üç aydaki iş durumunda yaşanan iyileşme algısı ve özellikle gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin güçlenmesi, endeksi pozitif yönde etkileyen ana unsurlar oldu.

Son üç ay içerisinde hizmetlere olan talepteki artış eğiliminin zayıflaması ise endeksi aşağı yönlü baskılayan faktör olarak kayıtlara geçti.

ALT SEKTÖRLERDE İVME FARKL ILIKLARI GÖRÜLDÜ

"Finans ve Sigorta Faaliyetleri" ana başlığı altında yer alan alt sektörlerde ise Temmuz ayında ayrışmalar yaşandı. Bir önceki aya kıyasla alt sektörlerdeki güven endeksi değişimleri yaşandı.

Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç) sektör genelini yukarı taşıyan bu grupta güven 3,0 puan artış gösterdi.

Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hariç) belirgin bir düşüş yaşandı ve endeks 8,9 puan birden geriledi.

Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri İçin Yardımcı Faaliyetler de ise 0,4 puanlık sınırlı bir düşüş kaydedildi.