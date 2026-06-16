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Kaynak: AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü karşılaşmasında Beşiktaş GAİN, yarın sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada hakem olarak Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin ve Ali Şakacı görev yapacak.

Serinin açılış maçında deplasmanda sahaya çıkan Beşiktaş GAİN, rakibini 88-80'lik skorla geçerek avantaj elde etmişti.

İkinci mücadelede taraftarı önünde etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe Beko ise parkeden 93-68 galip ayrılarak seride eşitliği sağladı.

Play-off final serisinde üç galibiyete ulaşan ekip, 2025-2026 sezonunun şampiyonluk kupasını kaldıracak.