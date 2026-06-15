Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain arasında oynanan ikinci maç gergin başladı.
📌 İkinci teknik faulün ardından Sarunas Jasikevicius, diskalifiye edildi.#TSBSL #beINSPORTS pic.twitter.com/qGSHc5GORK— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) June 15, 2026
JASIKEVICIUS İLK ÇEYREĞİN SONUNDA DİSKALİFİYE EDİLDİ
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçta ilk çeyreğin son bölümünde Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, hakem tarafından diskalifiye edildi.
Maçın başında bir teknik faul alan Jasikevicius'a ilk çeyreğin bitimine 1 dakika 49 saniye kala ikinci teknik faul çalındı.
Litvanyalı çalıştırıcının erken bir şekilde oyundan ihraç edilmesinin ardından Fenerbahçe taraftarları hakemin bu kararına yoğun şekilde tepki gösterdi.