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Kaynak: Haber Merkezi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) 3. hafta üçüncü maçında Japonya ile karşı karşıya geldi. Osaka’da oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-1 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

İLK SET TÜRKİYE’NİN

Karşılaşmaya etkili başlayan milliler, ilk seti 25-22 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.

JAPONYA DENGEYİ SAĞLADI

Ev sahibi Japonya, ikinci sette toparlanarak 25-22‘lik skorla durumu 1-1’e getirdi.

FİLENİN SULTANLARI YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Üçüncü sette üstün bir oyun ortaya koyan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu bölümü de 25-22 kazanarak maçta yeniden öne geçti.

MAÇI 3-1 KAZANDIK

Dördüncü sette de rakibine üstünlük kuran Filenin Sultanları, seti 25-22, maçı ise 3-1 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

8. GALİBİYET GELDİ

Bu sonuçla birlikte A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde çıktığı 11 maçta 8. galibiyetini elde etti. Ev sahibi Japonya ise organizasyonda 11. maçında 4. yenilgisini yaşayarak 7 galibiyette kaldı.