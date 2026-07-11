Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem CHP'de kurultay tarihi belli oldu: Tüm hazırlıklar o güne

CHP'de kurultay tarihi belli oldu: Tüm hazırlıklar o güne

CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan cepheleşme sonrası Özgür Özel tarafı "Hemen kurultay" isterken, Kemal Kılıçdaroğlu tarafı ise 'tedbir' kararından dolayı kurultaya gidelemeyeceğini söylüyordu. Olağan kurultay için ilk kez tarih verildi.

Kaynak: Diğer
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CHP'de kurultay tarihi belli oldu: Tüm hazırlıklar o güne - Resim: 1

CHP'de olağanüstü kurultay beklentileri ve yeni parti konusunda tartışmalar sürerken, genel merkez yönetimi olağan kurultay için düğmeye bastı.

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CHP'de kurultay tarihi belli oldu: Tüm hazırlıklar o güne - Resim: 2

833 delegenin imzalı taleplerinin Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından işleme koyulmaması sonrası olağanüstü kurultay süreci rafa kalkmış gibi duruyor.

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CHP'de kurultay tarihi belli oldu: Tüm hazırlıklar o güne - Resim: 3

Öte yandan butlan kararı sonrası parti sözcülüğüne getirilen Müslim Sarı, geçtiğimiz haftalarda eylül ayı içerisinde bir olağan kurultay takvimi işleteceklerini söylemişti.

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CHP'de kurultay tarihi belli oldu: Tüm hazırlıklar o güne - Resim: 4

Sarı'nın açıkladığı olağan kurultay takviminin tarihi netleşti.

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CHP'de kurultay tarihi belli oldu: Tüm hazırlıklar o güne - Resim: 5

Takvim başladıktan sonra en az 4 ay sürmesi beklenen kurultay sürecince önce üyelikler askıya çıkarılacak.

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CHP'de kurultay tarihi belli oldu: Tüm hazırlıklar o güne - Resim: 6

KURULTAY TAKVİMİ

CHP'nin eylül ayında başlaması planlanan Olağan Kurultay sürecine ilişkin hazırlıklar da sürüyor. Olağan Kurultay için kurulan komisyonun çalışmalarına devam ettiğini belirten kurmaylar, bunun en az 4 ay süreceğini söyledi.

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CHP'de kurultay tarihi belli oldu: Tüm hazırlıklar o güne - Resim: 7

Eylül ayının ilk haftasına kadar tüm hazırlıkların tamamlanmasının hedeflediğini vurgulayan kurmaylar, 16 Eylül’den itibaren üyeliklerin askıya çıkartılacağını ve kurultay sürecinin başlayacağını aktardı.

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CHP'de kurultay tarihi belli oldu: Tüm hazırlıklar o güne - Resim: 8

MEDYA HARCAMALARI TARTIŞMASI RAHATSIZLIK YARATTI

Edinilen bilgiye göre, CHP’nin propaganda faaliyetleri için yaptığı harcamaların kamuoyu önünde tartışılması genel merkezde rahatsızlık yarattı. Siyasi propaganda kapsamında yapılan harcamaların gayriresmî ilişkiler şeklinde anlatılmasının doğru olmadığını belirten kurmaylar, siyasi partilerin harcamalarının Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından mali denetime tabi tutulduğunu hatırlattı.

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CHP'de kurultay tarihi belli oldu: Tüm hazırlıklar o güne - Resim: 9

CHP’nin de diğer siyasi partiler gibi hazineden yardım aldığını ve siyasi propaganda faaliyetleri için kaynak ayırdığını ifade eden kurmaylar, "Diğer partilerin hazine yardımını nereye harcadığı konuşulmuyorken CHP neden konuşuluyor? CHP’nin kurumsal kimliğinin yıpratılmaması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

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CHP'de kurultay tarihi belli oldu: Tüm hazırlıklar o güne - Resim: 10

Mutlak butlan yönetiminin İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, partinin medya ve sosyal mecralara yaptığı harcamalara ilişkin çeşitli iddialarda bulunuştu. Fırat, sosyal medya gücünün Kemal Kılıçdaroğlu’nun itibarını sarsmak için kullanıldığını öne sürmüştü.

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