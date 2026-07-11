CHP'de kurultay tarihi belli oldu: Tüm hazırlıklar o güne

CHP’nin de diğer siyasi partiler gibi hazineden yardım aldığını ve siyasi propaganda faaliyetleri için kaynak ayırdığını ifade eden kurmaylar, "Diğer partilerin hazine yardımını nereye harcadığı konuşulmuyorken CHP neden konuşuluyor? CHP’nin kurumsal kimliğinin yıpratılmaması lazım" değerlendirmesinde bulundu.