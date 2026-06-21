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Filenin Sultanları, Millet Ligi Ankara etabındaki son maçında Çin'le karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atan Türkiye, müsabakayı 3-2 kazanmayı başardı.

MELİSSA VARGAS YILDIZLAŞTI

Çin müsabakada 2-1 öne geçse de Melissa Vargas yıldızlaştı ve galibiyete öncülük eden isimler oldu. Vargas müsabakada 36 sayı kaydetti.

SON ANLAR NEFES KESTİ

Müsabakanın son seti ise adeta nefes kesti. Milli Takımımız, final setine iyi başlayan taraf olsa da Çin reaksiyon verip skoru 14-12'ye getirdi.

Vargas ise kaydettiği sayıyla fişi çekti ve skoru 15-12'ye getirdi.

SET SONUÇLARI

1. Set: Türkiye 25-21 Çin

2. Set: Türkiye 26-28 Çin

3. Set: Türkiye 23-25 Çin

4. Set: Türkiye 25-26 Çin

5. Set: Türkiye 15-12 Çin

ANKARA'DA ŞOV YAPTIK

Ankara etabını da 4 galibiyetle tamamladık. Filenin Sultanları Ankara'da Belçika, Fransa ve Almanya'yı da yenmeyi başarmıştı.

SONRAKİ MAÇIMIZ POLONYA KARŞISINDA

Arka arkaya 5. galibiyetini alan Filenin Sultanları, bir sonraki maçta 8 Temmuz'da Polonya ile karşılaşacak.

İKİNCİ HAFTA KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge