Filenin Sultanları, Millet Ligi Ankara etabındaki son maçında Çin'le karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atan Türkiye, müsabakayı 3-2 kazanmayı başardı.

MELİSSA VARGAS YILDIZLAŞTI

Çin müsabakada 2-1 öne geçse de Melissa Vargas yıldızlaştı ve galibiyete öncülük eden isimler oldu. Vargas müsabakada 36 sayı kaydetti.

Filenin Sultanları'ndan tarihi geri dönüş: Çin'i de mağlup ettik - Resim : 1

SON ANLAR NEFES KESTİ

Müsabakanın son seti ise adeta nefes kesti. Milli Takımımız, final setine iyi başlayan taraf olsa da Çin reaksiyon verip skoru 14-12'ye getirdi.

Vargas ise kaydettiği sayıyla fişi çekti ve skoru 15-12'ye getirdi.

SET SONUÇLARI

1. Set: Türkiye 25-21 Çin

2. Set: Türkiye 26-28 Çin

3. Set: Türkiye 23-25 Çin

4. Set: Türkiye 25-26 Çin

5. Set: Türkiye 15-12 Çin

ANKARA'DA ŞOV YAPTIK

Ankara etabını da 4 galibiyetle tamamladık. Filenin Sultanları Ankara'da Belçika, Fransa ve Almanya'yı da yenmeyi başarmıştı.

Filenin Sultanları'ndan tarihi geri dönüş: Çin'i de mağlup ettik - Resim : 2

SONRAKİ MAÇIMIZ POLONYA KARŞISINDA

Arka arkaya 5. galibiyetini alan Filenin Sultanları, bir sonraki maçta 8 Temmuz'da Polonya ile karşılaşacak.

İKİNCİ HAFTA KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

Filenin Sultanları'ndan destansı geri dönüş: Almanya'yı devirdikFilenin Sultanları'ndan destansı geri dönüş: Almanya'yı devirdikSpor