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2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

MADALYA TÖRENİNDE DUYGU DOLU ANLAR

Filenin Sultanları, şampiyonluğun ardından düzenlenen madalya töreninde kupasını kaldırırken unutulmaz anlar yaşadı. Milli sporcular büyük sevinç yaşarken, tören sırasında duygusal görüntüler de kameralara yansıdı.

DENİZ UYANIK GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Çin'de İstiklal Marşı'nın okunması sırasında milli voleybolcu Deniz Uyanık'ın gözyaşlarını tutamadığı anlar törene damga vurdu.

Milli sporcunun duygulandığı anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ŞAMPİYONLUĞUN EN ANLAMLI KARELERİNDEN BİRİ OLDU

Türkiye'nin VNL'deki ikinci şampiyonluğunu ilan ettiği gecede Deniz Uyanık'ın yaşadığı duygu dolu anlar, Filenin Sultanları'nın tarihi başarısının en anlamlı görüntülerinden biri olarak hafızalara kazındı.