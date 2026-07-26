2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.
MADALYA TÖRENİNDE DUYGU DOLU ANLAR
Filenin Sultanları, şampiyonluğun ardından düzenlenen madalya töreninde kupasını kaldırırken unutulmaz anlar yaşadı. Milli sporcular büyük sevinç yaşarken, tören sırasında duygusal görüntüler de kameralara yansıdı.
DENİZ UYANIK GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Çin'de İstiklal Marşı'nın okunması sırasında milli voleybolcu Deniz Uyanık'ın gözyaşlarını tutamadığı anlar törene damga vurdu.
🇹🇷 ŞAMPİYONLARIMIZ İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUYOR! 🇹🇷#TRTSporDijital pic.twitter.com/It47xiMF1V— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 26, 2026
Milli sporcunun duygulandığı anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
ŞAMPİYONLUĞUN EN ANLAMLI KARELERİNDEN BİRİ OLDU
Türkiye'nin VNL'deki ikinci şampiyonluğunu ilan ettiği gecede Deniz Uyanık'ın yaşadığı duygu dolu anlar, Filenin Sultanları'nın tarihi başarısının en anlamlı görüntülerinden biri olarak hafızalara kazındı.