Karları motorla kesiyor: Torosların zirvesinden gelen lezzet

Karlama yemeye gelen Cerrah Olgaç, "Öncelikle bu genç kızımızı yürekten tebrik ederim. Bu yaşında böyle üretken bir iş yapması gerçekten çok güzel ve takdire şayan. Yaşıtları şu an evde laptop başında ya da telefonla oyun oynayarak vakit geçiriyor, hiçbir şey üretmiyorlar. Bu yüzden kızımızı gönülden kutluyorum. Karlamanın tadı da ayrıca çok güzel, kesinlikle tavsiye ederim" dedi.