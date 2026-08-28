Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, beşinci ve son maçında Polonya ile karşı karşıya geldi.
Daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Filenin Sultanları, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.
İLK SET MİLLİLERİN OLDU
Karşılaşmaya iyi başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk sette üstün bir oyun ortaya koydu.
Filenin Sultanları, ilk seti 25-15 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.
POLONYA GERİ DÖNDÜ
Kıran kırana geçen ikinci sette Polonya daha etkili oldu.
Rakip ekip, seti 25-21 kazanarak skoru 1-1’e getirdi.
Çekişmeli geçen üçüncü seti de 25-22 kazanan Polonya, maçta 2-1 öne geçti.
MAÇ KARAR SETİNE GİTTİ
Dördüncü sette oyun üstünlüğünü eline alan Filenin Sultanları, rakibine karşı yeniden etkili bir performans sergiledi.
Milliler, bu seti 25-16 kazanarak skoru 2-2’ye getirdi ve mücadeleyi karar setine taşıdı.
Karar setinde daha etkili oynayan Polonya, seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı.
MİLLİLER GRUBU İKİNCİ BİTİRDİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında Letonya’yı 3-0, ikinci maçında Slovenya’yı 3-1 mağlup etmişti.
Milliler, üçüncü karşılaşmasında Macaristan’ı 3-0, dördüncü maçında ise Almanya’yı 3-1 yenerek son maç öncesi gruptan çıkmayı garantilemişti.
Polonya yenilgisiyle birlikte Filenin Sultanları, A Grubu’nu ikinci sırada tamamladı.
SON 16 TURUNDA RAKİP AZERBAYCAN
Grubunu ikinci sırada bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın son 16 turundaki rakibi de belli oldu.
Filenin Sultanları, C Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayan Azerbaycan ile karşılaşacak.
Son 16 turundaki mücadele 31 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.