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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, beşinci ve son maçında Polonya ile karşı karşıya geldi.

Daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Filenin Sultanları, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

İLK SET MİLLİLERİN OLDU

Karşılaşmaya iyi başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk sette üstün bir oyun ortaya koydu.

Filenin Sultanları, ilk seti 25-15 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.

POLONYA GERİ DÖNDÜ

Kıran kırana geçen ikinci sette Polonya daha etkili oldu.

Rakip ekip, seti 25-21 kazanarak skoru 1-1’e getirdi.

Çekişmeli geçen üçüncü seti de 25-22 kazanan Polonya, maçta 2-1 öne geçti.

MAÇ KARAR SETİNE GİTTİ

Dördüncü sette oyun üstünlüğünü eline alan Filenin Sultanları, rakibine karşı yeniden etkili bir performans sergiledi.

Milliler, bu seti 25-16 kazanarak skoru 2-2’ye getirdi ve mücadeleyi karar setine taşıdı.

Karar setinde daha etkili oynayan Polonya, seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı.

MİLLİLER GRUBU İKİNCİ BİTİRDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında Letonya’yı 3-0, ikinci maçında Slovenya’yı 3-1 mağlup etmişti.

Milliler, üçüncü karşılaşmasında Macaristan’ı 3-0, dördüncü maçında ise Almanya’yı 3-1 yenerek son maç öncesi gruptan çıkmayı garantilemişti.

Polonya yenilgisiyle birlikte Filenin Sultanları, A Grubu’nu ikinci sırada tamamladı.

SON 16 TURUNDA RAKİP AZERBAYCAN

Grubunu ikinci sırada bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın son 16 turundaki rakibi de belli oldu.

Filenin Sultanları, C Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayan Azerbaycan ile karşılaşacak.

Son 16 turundaki mücadele 31 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.