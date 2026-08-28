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Galatasaray’da transfer döneminin son bölümünde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılıların, Yusuf Akçiçek’i kiralık olarak kadrosuna katmak için temaslarını sıklaştırdığı iddia edildi.

AL HİLAL VE OYUNCUYLA GÖRÜŞMELER ARTTI

Gazeteci Ertan Süzgün’ün haberine göre Galatasaray, Yusuf Akçiçek transferi için hem Al Hilal hem de oyuncu cephesiyle görüşmelerini yoğunlaştırdı.

Sarı-kırmızılıların, genç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER ARAYIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray’ın, transfer döneminin son günlerinde savunma hattı için alternatifleri değerlendirdiği ifade ediliyor.

Yusuf Akçiçek için yürütülen görüşmelerde sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.