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Kaynak: Haber Merkezi

CEV Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye, son 16 turunda Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, rakibini 25-14, 25-16 ve 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

EDA ERDEM SAHALARA DÖNDÜ

Milliler karşılaşmaya Eda Erdem Dündar, İlkin Aydın, Melissa Vargas, Hande Baladın, Elif Şahin ve Gizem Örge ilk altılısıyla başladı.

Kaptan Eda Erdem, 1 yıl sonra milli formayla sahalara dönerken karşılaşmanın ilk sayısını da alan isim oldu.

SET VERMEDEN KAZANDIK

Maça etkili başlayan Türkiye, ilk seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette de üstünlüğünü artıran Filenin Sultanları, bu bölümü 25-16 ile geçti ve skoru 2-0’a getirdi.

Son sette Azerbaycan’ın başlangıçtaki direncine rağmen oyunun kontrolünü alan milliler, seti 25-22 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

RAKİP ALMANYA

Türkiye, çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.

Mücadele, 3 Eylül Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.