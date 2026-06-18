FIVB Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Fransa ile karşı karşıya geldi.
Baştan sona etkili bir oyun ortaya koyan Filelerin Sultanları, Melissa Vargas'ın 21 sayıyla öne çıktığı karşılaşmayı set vermeden kazandı ve rakiplerine de gözdağı verdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara'nın ev sahipliğinde ise ilk maçında Belçika'yı set vermeden yenmişti.
SET SONUÇLARI
1. SET: TÜRKİYE 25-17 FRANSA
2. SET: TÜRKİYE 25-23 FRANSA
3. SET: TÜRKİYE 25-20 FRANSA
MANSUR YAVAŞ DA MAÇI SALON TAKİP ETTİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da dev müsabakayı salondan takip etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye - Fransa maçını salondan takip ediyor. 📹 pic.twitter.com/n2E7krZKnF— Sahayı Paylaş (@sahayipaylas) June 18, 2026
SONRAKİ MAÇIMIZ ALMANYA KARŞISINDA
Daniele Santarelli komutasındaki Türkiye, Milletler Ligi'nde bir sonraki maçta 20 Haziran Cuma günü Almanya ile karşı karşıya gelecek.
21 Haziran Cumartesi ise Çin'le kritik müsabakaya çıkacağız.