FIVB Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Fransa ile karşı karşıya geldi.

Baştan sona etkili bir oyun ortaya koyan Filelerin Sultanları, Melissa Vargas'ın 21 sayıyla öne çıktığı karşılaşmayı set vermeden kazandı ve rakiplerine de gözdağı verdi.

Filelerin Sultanları, Fransa'yı 3-0 yendi: Mansur Yavaş da maçı salonda takip etti - Resim : 1

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara'nın ev sahipliğinde ise ilk maçında Belçika'yı set vermeden yenmişti.

Filelerin Sultanları, Fransa'yı 3-0 yendi: Mansur Yavaş da maçı salonda takip etti - Resim : 2

SET SONUÇLARI

1. SET: TÜRKİYE 25-17 FRANSA

2. SET: TÜRKİYE 25-23 FRANSA

3. SET: TÜRKİYE 25-20 FRANSA

MANSUR YAVAŞ DA MAÇI SALON TAKİP ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da dev müsabakayı salondan takip etti.

SONRAKİ MAÇIMIZ ALMANYA KARŞISINDA

Daniele Santarelli komutasındaki Türkiye, Milletler Ligi'nde bir sonraki maçta 20 Haziran Cuma günü Almanya ile karşı karşıya gelecek.

21 Haziran Cumartesi ise Çin'le kritik müsabakaya çıkacağız.

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